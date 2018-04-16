«ОФК Банк» остался без лицензии

Московский банк «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк») лишился лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении Банка России.

Уточняется, что регулятор принял данное решение, чтобы защитить интересы кредиторов и вкладчиков кредитной организации.

Ранее Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «ОФК Банке» сроком на три месяца и ввел временную администрацию сроком на полгода, сообщает «Экономика сегодня».