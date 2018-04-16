«ОФК Банк» остался без лицензии
Московский банк «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк») лишился лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении Банка России.
Уточняется, что регулятор принял данное решение, чтобы защитить интересы кредиторов и вкладчиков кредитной организации.
Ранее Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «ОФК Банке» сроком на три месяца и ввел временную администрацию сроком на полгода, сообщает «Экономика сегодня».
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