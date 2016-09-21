Официальный представитель СКР Маркин подал рапорт об отставке
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин подал рапорт об отставке.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на самого Маркина.
Ранее различные источники сообщали, что Маркин собирается занять кресло заместителя генерального директора «Русгидро» по связям с общественностью.
В ноябре Маркину будет уже 60 лет. Этот возраст считается предельным для нахождения на текущей должности в СК.
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