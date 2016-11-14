Официальный курс рубля укрепился к евро и потерял по отношению к доллару
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 15 ноября.
Курс доллара вырос на 64,24 копейки и составил 65,8591 рубля.
Курс евро снизился на 7,65 копейки и составил 71,0488 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 15 ноября составила 68,1945 рубля.
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