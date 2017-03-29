Официальный курс евро на 30 марта снизился на 28 копеек и составил 61,53 рубля
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на четверг, 30 марта.
Курс доллара вырос на 8,77 копейки и составил 57,0241 рубля.
Курс евро снизился на 27,55 копейки и составил 61,5347 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг, 30 марта составила 59,0539 рубля.
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