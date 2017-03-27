Официальный курс евро на 28 марта вырос на 10 копеек и составил 61,96 рубля
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 28 марта.
Курс доллара снизился на 40,14 копейки и составил 57,0233 рубля.
Курс евро вырос на 9,79 копейки и составил 61,9615 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 28 марта составила 59,2455 рубля.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии