Официальный курс евро «на завтра» составил 63,6086 рубля

Банк России снизил официальный курс доллара к рублю на 22 декабря на 68,75 копейки – до 61,1092 рубля, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 59,2 копейки и составил 63,6086 рубля.

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 64,5 копейки – до 62,2339 рубля, сообщает «РИА Новости».