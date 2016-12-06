Официальный курс евро подорожал на 92 копейки и составит 68 рублей 69 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 7 декабря.
Курс доллара снизился на 5,01 копейки и составил 63,8741 рубля.
Курс евро повысился на 92,42 копейки и составил 68,6902 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 7 декабря составила 66,0413 рубля.
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