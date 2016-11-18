Официальный курс евро на выходные снизился на 51 копейку
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на предстоящие выходные и понедельник, 21 ноября.
Курс доллара вырос на 18,69 копейки и составил 65,1023 рубля.
Курс евро снизился на 50,95 копейки и составил 68,9889 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на предстоящие выходные и понедельник, 21 ноября составила 66,8513 рубля.
Следующая новость В Киргизии задержали помогавшего пранкеру Вовану разыграть Порошенко
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии