Официальный курс евро на завтра составил 70,6 рубля

Рубль укрепляется к доллару и евро, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с расчетами «на завтра», снизился на 43,32 копейки и составил 70,6156 рубля.

Курс доллара стал ниже на 30,43 копейки, достигнув отметки в 65,5548 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 36,23 копейки - до 67,8322 рубля, сообщает РИА Новости.