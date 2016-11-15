Официальный курс евро на завтра составил 70,6 рубля
Рубль укрепляется к доллару и евро, следует из данных Банка России.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с расчетами «на завтра», снизился на 43,32 копейки и составил 70,6156 рубля.
Курс доллара стал ниже на 30,43 копейки, достигнув отметки в 65,5548 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 36,23 копейки - до 67,8322 рубля, сообщает РИА Новости.
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