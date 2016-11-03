Официальный курс евро на выходные вырос до 70,60 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 4 ноября, составил 63,5043 рубля, прибавив 8,77 копеек.
Официальный курс евро составил 70,5977 рубля, что на 36,38 копеек больше предыдущего дня.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составила 66,6963 рубля, сообщает «Прайм».
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