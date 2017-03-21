Официальный курс доллара на 22 марта снизился на 5 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 22 марта.
Курс доллара снизился на 5,24 копейки и составил 57,2323 рубля.
Курс евро вырос на 3,52 копейки и составил 61,7308 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 22 марта составила 59,2566 рубля.
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