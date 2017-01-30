Официальный курс доллара на 31 января составил 60,1618 рубля

Банк России установил официальный курс доллара с 31 января в размере 60,1618 рубля, сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, стоимость рубля по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,26 процента.

Официальный курс евро с 31 января снизился на 0,14 процента и составил 64,4333 рубля. Об этом сообщает «Интерфакс».