Официальный курс доллара на 24 января снизился на 17 копеек

Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 24 января.

Курс доллара снизился на 16,63 копейки и составил 59,5034 рубля.

Курс евро вырос на 21,52 копейки и составил 63,9424 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 24 января составила 61,5010 рубля.

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