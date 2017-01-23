Официальный курс доллара на 24 января снизился на 17 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 24 января.
Курс доллара снизился на 16,63 копейки и составил 59,5034 рубля.
Курс евро вырос на 21,52 копейки и составил 63,9424 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 24 января составила 61,5010 рубля.
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