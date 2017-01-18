Официальный курс доллара с 19 января составит 59,1830 рубля
Банк России повысил стоимость рубля к доллару и евро на 19 января, следует из сообщения, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю с 19 января составляет 59,1830 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,37 процента.
Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 63,2252 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,10 процента, сообщает «Интерфакс».
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