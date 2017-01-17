Официальный курс доллара ЦБ РФ с 18 января составит 59,4015 рубля

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 18 января, следует из данных ЦБ РФ.

Официальный курс доллара США составляет 59,4015 рубля, увеличившись по сравнению с предыдущим днем на 0,35 процента.

Официальный курс евро составляет 63,2864 рубля, снизившись на 0,09 процента, сообщает «Интерфакс».