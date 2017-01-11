Официальный курс доллара на 12 января вырос на 21 копейку
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на четверг, 12 января.
Курс доллара вырос на 20,81 копейки и составил 60,1614 рубля.
Курс евро снизился на 2,61 копейки и составил 63,5184 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг, 12 января составила 61,6720 рубля.
Следующая новость Среди пострадавших от взрыва газа в Саратове оказалось двое детей
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии