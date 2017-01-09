Официальный курс доллара на 10 января составит 59,90 рубля

Официальный курс доллара «на завтра» снизился на 76,08 копейки – до 59,8961 рубля, говорится в сообщении Банка России.

Официальный курс евро снижен на 69,86 копейки - до 63,1125 рубля.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 73,28 копейки и составила 61,3435 рубля, сообщает ТАСС.

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