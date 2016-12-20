Официальный курс доллара с 21 декабря составит 61,7967 рубля

Банк России установил официальный курс доллара «на завтра» в размере 61,7967 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Официальный курс евро с 21 декабря составляет 64,2006 рубля, что больше предыдущего дня на 0,74 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».