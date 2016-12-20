Официальный курс доллара с 21 декабря составит 61,7967 рубля
Банк России установил официальный курс доллара «на завтра» в размере 61,7967 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Официальный курс евро с 21 декабря составляет 64,2006 рубля, что больше предыдущего дня на 0,74 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».
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