Официальный курс доллара с 21 декабря составит 61,7967 рубля

Банк России установил официальный курс доллара «на завтра» в размере 61,7967 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Официальный курс евро с 21 декабря составляет 64,2006 рубля, что больше предыдущего дня на 0,74 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

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