Официальный курс доллара на 16 декабря вырос на 83 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 16 декабря.
Курс доллара вырос на 82,89 копейки и составил 61,6368 рубля.
Курс евро снизился на 14,04 копейки и составил 64,6139 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 16 декабря составила 62,9765 рубля.
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