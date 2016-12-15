Официальный курс доллара на 16 декабря вырос на 83 копейки

Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 16 декабря.

Курс доллара вырос на 82,89 копейки и составил 61,6368 рубля.

Курс евро снизился на 14,04 копейки и составил 64,6139 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 16 декабря составила 62,9765 рубля.

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