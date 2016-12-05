Официальный курс доллара «на завтра» составит 63,9242 рубля

Банк России установил официальный курс доллара США на завтра в размере 63,9242 рубля, что выше уровня предыдущего дня на 0,56 процента, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Официальный курс евро с 6 декабря составляет 67,7660 рубля, что выше показателя предыдущего дня на 1,04 процента, сообщает «Интерфакс».