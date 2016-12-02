Официальный курс доллара на завтра составляет 64,1528 рубля
Центральный банк РФ установил курс доллара США по отношению к рублю с 3 декабря на уровне 64,1528 рубля, что ниже предыдущего дня на 0,74 процента, сообщает пресс-служба Банка России.
Официальный курс евро с 3 декабря составляет 68,4703 рубля, снизившись на 1,25 процента, сообщает «Интерфакс».
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