Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился на 1 рубль 5 копеек
Центральный Банк РФ установил курсы валют на предстоящие выходные дни и понедельник, 28 ноября.
Курс доллара снизился на 1 рубль 05 копеек и составил 64,6174 рубля.
Курс евро вырос на 35,08 копейки и составил 68,4363 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на предстоящие выходные дни и понедельник, 28 ноября составила 66,3359 рубля.
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