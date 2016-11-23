Официальный курс доллара на завтра составит 64,0087 рубля

Банк России установил официальный курс доллара США к рублю на четверг на уровне 64,0087 рубля, что ниже предыдущего показателя на 0,59 процентов, следует из сообщения ЦБ РФ.

Официальный курс евро на 24 ноября составляет 68,0540 рубля, став дешевле на 0,75 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».