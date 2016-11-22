Официальный курс доллара на завтра составил 63,62 рубля

Официальный курс доллара на завтра, установленный ЦБ РФ, составил 63,6282 рубля, снизившись на 72,98 копейки.

Официальный курс евро на завтра установлен на отметке 67,5413 рубля, что ниже показателя предыдущего дня на 81,98 копейки.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 77,03 копейки – до 65,3891 рубля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка России.