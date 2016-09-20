Официальный курс доллара с 21 сентября составит 64,7513 рубля
фициальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 сентября, составляет 64,7513 рубля за $1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,26%.
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 сентября, составляет 72,5279 рубля за 1 евро. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,11%.
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