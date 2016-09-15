Официальный курс доллара ЦБ РФ с 16 сентября составит 65,217 рубля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 16 сентября, составляет 65,2170 рубля за 1 доллар, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,37 процента.
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 16 сентября, составляет 73,2126 рубля за 1 евро. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,36 процента.
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