Официальный Киев продлил угрозу полномасштабной войны с Россией

Российский воинский контингент на территории Приднестровья угрожает украинским границам и может быть использован для «атаки» на Украину, угроза агрессии со стороны России никуда не делась, заявил президент Украины Петр Порошенко.

В ходе совещания командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) президент страны Петр Порошенко заявил, что расквартированные в Приднестровье российские воинские части, по его (Порошенко – ред.) «глубокому убеждению», могут быть в любое время использованы для атаки украинских территорий.

«Угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не делась», — цитирует РИА Новости заявление Порошенко. Он также сообщил, что в текущем году Киев выделит на разработку и закупку нового вооружения около девяти миллиардов гривен (примерно 333 миллиона долларов).

Новости по теме
Теги:
Организации: Минобороны
Следующая новость Сергей Шойгу раскрыл депутатам ГД информацию о российских кибервойсках

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО