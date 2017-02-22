Официальный Киев продлил угрозу полномасштабной войны с Россией
Российский воинский контингент на территории Приднестровья угрожает украинским границам и может быть использован для «атаки» на Украину, угроза агрессии со стороны России никуда не делась, заявил президент Украины Петр Порошенко.
В ходе совещания командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) президент страны Петр Порошенко заявил, что расквартированные в Приднестровье российские воинские части, по его (Порошенко – ред.) «глубокому убеждению», могут быть в любое время использованы для атаки украинских территорий.
«Угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не делась», — цитирует РИА Новости заявление Порошенко. Он также сообщил, что в текущем году Киев выделит на разработку и закупку нового вооружения около девяти миллиардов гривен (примерно 333 миллиона долларов).
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