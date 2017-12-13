Официальным языком Молдавии признан румынский

Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении официального языка с молдавского на румынский.

В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком является румынский язык, так как текст Декларации о независимости Молдавской республики, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией, где указан молдавский.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал изменение названия официального языка с «молдавского» на «румынский» недопустимым.

По его словам, незаконные решения действующего Конституционного суда будут пересмотрены. Он также выразил уверенность, что в парламенте не наберется 67 голосов для принятия этой поправки.

При этом, некоторые современные лингвисты считают, что румынский и молдавский являются разными названиями одного языка, в то время как иные источники считают молдавский язык одним из восточно-романских языков, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Журналисты Великобритании пишут статьи в соавторстве с роботами

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО