Официальным языком Молдавии признан румынский

Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении официального языка с молдавского на румынский.

В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком является румынский язык, так как текст Декларации о независимости Молдавской республики, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией, где указан молдавский.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал изменение названия официального языка с «молдавского» на «румынский» недопустимым.

По его словам, незаконные решения действующего Конституционного суда будут пересмотрены. Он также выразил уверенность, что в парламенте не наберется 67 голосов для принятия этой поправки.

При этом, некоторые современные лингвисты считают, что румынский и молдавский являются разными названиями одного языка, в то время как иные источники считают молдавский язык одним из восточно-романских языков, сообщает «Интерфакс».