Официальным языком Молдавии признан румынский
Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении официального языка с молдавского на румынский.
В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком является румынский язык, так как текст Декларации о независимости Молдавской республики, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией, где указан молдавский.
Президент Молдавии Игорь Додон назвал изменение названия официального языка с «молдавского» на «румынский» недопустимым.
По его словам, незаконные решения действующего Конституционного суда будут пересмотрены. Он также выразил уверенность, что в парламенте не наберется 67 голосов для принятия этой поправки.
При этом, некоторые современные лингвисты считают, что румынский и молдавский являются разными названиями одного языка, в то время как иные источники считают молдавский язык одним из восточно-романских языков, сообщает «Интерфакс».
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