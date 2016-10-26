Официальным владельцем футбольного клуба ЦСКА оказался сын Евгения Гинера
36-летний сын президента ЦСКА Евгения Гинера Вадим является официальным владельцем футбольного клуба, ему принадлежит 75 процентов акций компании Bluecastle Enterprises Limited.
Таковы данные опубликованной 26 октября в Великобритании отчетности Bluecastle Enterprises Limited, - сообщает «Спортфакт» со ссылкой на РБК.
Обнародование данных связано с тем, что с 2016 года британское законодательство требует открытого доступа к подобной информации.
Ранее имя настоящего владельца профессионального футбольного клуба ЦСКА держалось в секрете. По некоторым данным, команду финансировал российский миллиардер Роман Абрамович, однако проведенное ФИФА и УЕФА расследование опровергло эти сведения.
В сентябре ЦСКА завершил строительство собственного стадиона в центре Москвы, после чего в прессе появилась информация о намерении Гинера продать клуб. Сам президент ЦСКА эту информацию опроверг.
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