Официальные курсы евро и доллара на вторник снизились на 1,72 и 2,14 рубля
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 13 декабря.
Курс доллара снизился на 1 рубль 72,24 копейки и составил 61,5804 рубля.
Курс евро снизился на 2 рубля 13,66 копейки и составил 65,0720 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 13 декабря составила 63,1516 рубля.
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