Официальные курсы доллара и евро опустились ниже 56 и 60 рублей соответственно
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на предстоящие выходные дни и понедельник, 3 апреля.
Курс доллара снизился на 41,73 копейки и составил 55,9606 рубля.
Курс евро снизился на 78,43 копейки и составил 59,8107 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на предстоящие выходные дни и понедельник, 3 апреля составила 57,6931 рубля.
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