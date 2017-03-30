Официальные курсы доллара и евро на 31 марта снизились на 65 и 94 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 31 марта.
Курс доллара снизился на 64,62 копейки и составил 56,3779 рубля.
Курс евро снизился на 93,97 копейки и составил 60,5950 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 31 марта составила 58,2756 рубля.
Анализ событий России и мира
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