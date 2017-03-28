Официальные курсы доллара и евро на 29 марта снизились на 9 и 15 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 29 марта.
Курс доллара снизился на 8,69 копейки и составил 56,9364 рубля.
Курс евро снизился на 15,13 копейки и составил 61,8102 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 29 марта составила 59,1296 рубля.
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