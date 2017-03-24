Официальные курсы доллара и евро на выходные дни снизились на 10 и 23 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на предстоящие выходные дни и понедельник, 27 марта.
Курс доллара снизился на 9,81 копейки и составил 57,4247 рубля.
Курс евро снизился на 23,23 копейки и составил 61,8636 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на предстоящие выходные дни и понедельник, 27 марта составила 59,4222 рубля.
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