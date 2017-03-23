Официальные курсы доллара и евро на 24 марта снизились на 11 и 17 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 24 марта.
Курс доллара снизился на 11,32 копейки и составил 57,5228 рубля.
Курс евро снизился на на 17,4 копейки и составил 62,0959 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 24 марта составила 59,5807 рубля.
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