Официальные курсы доллара и евро на 23 марта выросли на 40 и 54 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на четверг, 23 марта.
Курс доллара вырос на 40,37 копейки и составил 57,6360 рубля.
Курс евро вырос на 53,91 копейки и составил 62,2699 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг, 23 марта составила 59,7213 рубля.
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