Официальные курсы доллара и евро на выходные снизились на 31 и 12 копеек
Центральный Банк России установил официальные курсы валют на предстоящие выходные и понедельник, 20 марта.
Курс доллара снизился на 30,93 копейки и составил 57,9344 рубля.
Курс евро снизился на 11,75 копейки и составил 62,3722 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на предстоящие выходные дни и понедельник, 20 марта составила 59,9314 рубля.
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