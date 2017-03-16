Официальные курсы доллара и евро на 17 марта снизились на 87 и 35 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 17 марта.
Курс доллара снизился на 86,91 копейки и составил 58,2437 рубля.
Курс евро снизился на 35,31 копейки и составил 62,4897 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 17 марта составила 60,1544 рубля.
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