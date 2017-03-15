Официальные курсы доллара и евро на 16 марта выросли на 16 и 10 копеек

Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на четверг, 16 марта.

Курс доллара вырос на 15,88 копейки и составил 59,1128 рубля.

Курс евро вырос на 9,81 копейки и составил 62,8428 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг, 16 марта составила 60,7913 рубля.

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