Официальные курсы доллара и евро на 16 марта выросли на 16 и 10 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на четверг, 16 марта.
Курс доллара вырос на 15,88 копейки и составил 59,1128 рубля.
Курс евро вырос на 9,81 копейки и составил 62,8428 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг, 16 марта составила 60,7913 рубля.
Материал дополняется...
Следующая новость Порошенко отказался подписать закон «об оккупированных территориях»
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии