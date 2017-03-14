Официальные курсы доллара и евро на 15 марта снизились на 18 и 52 копейки
Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 15 марта.
Курс доллара снизился на 17,87 копейки и составил 58,9540 рубля.
Курс евро снизился на 52,14 копейки и составил 62,7447 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 15 марта составила 60,6598 рубля.
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