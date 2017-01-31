Официальные курсы доллара и евро на 1 февраля снизились на 8 и 15 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 1 февраля.
Курс доллара снизился на 7,67 копейки и составил 60,0851 рубля.
Курс евро снизился на 14,83 копейки и составил 64,2850 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 1 февраля составила 61,9751 рубля.
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