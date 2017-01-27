Официальные курсы доллара и евро на выходные выросли на 68 и 32 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на предстоящие выходные дни и понедельник, 30 января.
Курс доллара вырос на 68,4 копейки и составил 60,3196 рубля.
Курс евро вырос на 31,81 копейки и составил 64,3429 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на предстоящие выходные дни и понедельник, 30 января составила 62,1301 рубля.
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