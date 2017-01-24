Официальные курсы доллара и евро на 25 января снизились на 27 и 32 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 25 января.
Курс доллара снизился на 28,66 копейки и составил 59,2168 рубля.
Курс евро снизился на 31,99 копейки и составил 63,6225 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 25 января составила 61,1994 рубля.
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