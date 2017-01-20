Официальные курсы доллара и евро на предстоящие выходные выросли на 32 и 55 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на предстоящие выходные дни и понедельник, 23 января.
Курс доллара вырос на 31,76 копейки и составил 59,6697 рубля.
Курс евро вырос на 54,69 копейки и составил 63,7272 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на предстоящие выходные дни и понедельник, 23 января составила 61,4956 рубля.
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