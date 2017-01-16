Официальные курсы доллара и евро на 17 января выросли на 24 и 11 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на вторник, 17 января.
Курс доллара вырос на 23,67 копейки и составил 59,6067 рубля.
Курс евро вырос на 10,86 копейки и составил 63,2308 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник, 17 января составила 61,2375 рубля.
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