Официальные курсы доллара и евро на выходные снизились на 13 и 15 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на предстоящие выходные и понедельник, 16 декабря.
Курс доллара снизился на 12,78 копейки и составил 59,3700 рубля.
Курс евро снизился на 15,37 копейки и составил 63,1222 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на предстоящие выходные дни и понедельник, 16 декабря составила 61,0585 рубля.
Следующая новость Вице-президент США Байден на день отложил церемонию прощания с Украиной
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии