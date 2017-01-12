Официальные курсы доллара и евро на пятницу снизились на 66 и 24 копейки
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 12 января.
Курс доллара снизился на 66,36 копейки и составил 59,4978 рубля.
Курс евро снизился на 24,25 копейки и составил 63,2759 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 12 января составила 61,1979 рубля.
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