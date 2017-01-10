Официальные курсы доллара и евро на 11 января выросли на 6 и 43 копейки

Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на среду, 11 января.

Курс доллара вырос на 5,72 копейки и составил 59,9533 рубля.

Курс евро вырос на 43,2 копейки и составил 63,5445 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду, 11 января составила 61,5693 рубля.

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