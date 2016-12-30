Официальные курсы доллара и евро на праздничные дни повысились на 38 и 79 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на 31 декабря и праздничные дни.
Курс доллара вырос на 38,39 копейки и составил 60,6569 рубля.
Курс евро вырос на 78,97 копейки и составил 63,8111 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 31 декабря и праздничные дни составила 62,0763 рубля.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии