Официальные курсы доллара и евро на 30 декабря снизились на 39 и 47 копеек
Центральный Банк РФ установил официальные курсы валют на пятницу, 30 декабря.
Курс доллара снизился на 39,39 копейки и составил 60,2730 рубля.
Курс евро снизился на 46,65 копейки и составил 63,0214 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, 30 декабря составила 61,5098 рубля.
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